شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الخـليـجية تعمق خسائرها على خطى البورصات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
هوت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في نهاية تعاملات أمس الخميس، لتعمق خسائرها الأسبوعية. تخطت في بعض الأسواق 20%، مقتفية أثر البورصات العالمية الأخرى.
وخسر مؤشر السوق الرئيسية السعودي «تاسي» 2.98% ليصل إلى 6357 نقطة، لينهي مؤشر تاسي تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنسبة 14.9%، في أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ فبراير/شباط 2011. وخلال تعاملات أمس، تراجع مؤشر البحرين 3.6% إلى 1436 نقطة، وتراجع مؤشر سلطنة عمان 2.6% إلى 3734 نقطة، بينما كانت التداولات في بورصة الكويت معطلة خلال أسبوعين حتى 29 مارس/آذار الجاري.
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