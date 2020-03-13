الأسواق الخـليـجية تعمق خسائرها على خطى البورصات العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هوت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في نهاية تعاملات أمس الخميس، لتعمق خسائرها الأسبوعية. تخطت في بعض الأسواق 20%، مقتفية أثر البورصات العالمية الأخرى.

وخسر مؤشر السوق الرئيسية السعودي «تاسي» 2.98% ليصل إلى 6357 نقطة، لينهي مؤشر تاسي تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنسبة 14.9%، في أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ فبراير/شباط 2011. وخلال تعاملات أمس، تراجع مؤشر البحرين 3.6% إلى 1436 نقطة، وتراجع مؤشر سلطنة عمان 2.6% إلى 3734 نقطة، بينما كانت التداولات في بورصة الكويت معطلة خلال أسبوعين حتى 29 مارس/آذار الجاري.