شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفض سعر الإقراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 2.45% من 4% «في ضوء التطورات العالمية الراهنة».

وقال «يتابع المصرف المركزي رصده عن كثب للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة،» مضيفا أنه خفض الفائدة «لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين». وقال محافظ مصرف البحرين المركزي على "تويتر" إن البنك مستعد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك عند الحاجة. (رويترز)

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