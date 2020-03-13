«الصندوق»: من الصعب توقّع آثار «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر صندوق النقد الدولي أنّه لا يزال «من الصعب توقّع» مدى تأثير فيروس «كورونا» المستجدّ في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنّ ذلك يعتمد على نطاق الجائحة وطرق تعامل الدول المتضرّرة معها. وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس إنّ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 سيكون حتماً أدنى مما كان عليه قبل عام «لكن إلى أي درجة سيتراجع، من الصعب توقّع ذلك في هذه المرحلة بسبب الشكوك» المحيطة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف أن ذلك يعتمد على الإجراءات التي تتّخذها الحكومات ودرجة فاعليتها. كما أشار إلى أهمية تنسيق الجهود لاحتواء الجائحة. وقال إنّ «هذا ليس شيئاً يتوقّف عند الحدود».

الل(أ ف ب)