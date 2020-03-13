شكرا لقرائتكم خبر عن «انهيار» غير مسبوق في بورصات أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت بورصات أوروبا في حالة من الانهيار غير المسبوق، وسجّلت بورصة لندن تراجعاً حاداً بلغ أكثر من 11% قبل ساعة من الإغلاق، بسبب الهلع المسيطر جراء فيروس كورونا المستجدّ، والإحباط من تدابير البنك المركزي الأوروبي. وتراجع «فوتسي» إلى 5287,86 نقطة، مقترباً بذلك من أحد أسوأ معدّلات التراجع في تاريخه عند الإغلاق.
إلى ذلك، سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت تراجعاً بنسبة قياسية تجاوزت 12% بعد قرار المركزي الأوروبي عدم خفض معدلات الفائدة. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 12.28% إلى 4044 نقطة، فيما انهار مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 12.24% إلى 9161 نقطة.
وعبر قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة شنغن دون التشاور معهم.
وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال: «إن فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها، وتتطلب التعاون بدلاً من التصرف من جانب واحد».
وقالا في بيان خطي: «إن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة... الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس».
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