أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» قوية وهدفنا الحفاظ على ارتباط دبي بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن «الإمارات» مجموعة قوية وذات علامة تجارية قوية، ومن خلال الجهود الحثيثة التي نبذلها وطاقة مواهبنا، يمكن للناقلة مواجهة أي تحديات والخروج من الأزمات أقوى من ذي قبل.

وأوضح سموه في رسالة داخلية للموظفين اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها، اليوم، أن الإجراءات التي طبقتها دول مختلفة حول العالم لحماية الناس والمجتمعات، وفي الوقت الذي تفرض فيه المزيد من البلدان قيوداً على السفر والطيران، سيبدأ تأثير ذلك يظهر على السوق. وأضاف: «ستشهد أعمال خدمات تموين الطائرات وأعمال السفر والمطارات في شركة دناتا المزيد من الانخفاض، مع تقليص المزيد من شركات الطيران خدماتها في جميع الأسواق الرئيسية وتأجيل العملاء رحلات سفرهم غير الضرورية.»

ولفت سموه إلى أن «طيران الإمارات» خفّضت بالفعل رحلات الركاب خلال مارس/ آذار الجاري، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من التقليص عند مراجعتها لآخر المستجدات، في حين أن أعداد المسافرين إلى الوجهات التي نواصل تسيير رحلات إليها تشكل ضغطاً متزايداً.

وأشار سموه إلى أن مراجعة الناقلة لشبكة وجهاتها تستهدف الحفاظ على ارتباط دبي بالشبكات العالمية وكذلك الحفاظ على أكبر قدر من شبكات السفر لعملائنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم.

وقال سموه أيضاً: «على الجانب المشرق، تتمتع أعمال الشحن في المجموعة بزخم قوي، وترى طلباً قوياً في بعض الأسواق والقطاعات.» وأضاف: «علينا التأكد من الاستجابة لتلبية احتياجات عملائنا واتخاذ الإجراءات الصحيحة للحفاظ على زخم العمل والاستعداد لاغتنام الفرص عندما ينتعش السوق مجدداً. وهذا يعني أن علينا توظيف مواردنا بحكمة، وادخار تلك التي لا نحتاجها في هذه اللحظة».

وأضاف سموه أن «الشركة تتخذ موقفاً حازماً بالنسبة لخفض الإنفاق غير الضروري، حيث يراقب كبار التنفيذيين في المجموعة الوضع عن كثب ويبحثون عن طرق لإدارة الوضع بأفضل طريقة ممكنة لحماية الموظفين والعملاء والأعمال».