شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار صادرات مصرية إلى دول حوض النيل فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 9.1 ملايين دولار، مقابل 9 ملايين دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت 100 ألف دولار.

ورصدت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع الصادرات المصرية بين دول حوض النيل، وشملت جيبوتى وبلغت الصادرات المصرية إليها 3.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 3.2 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2018، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى موريشيوس نحو 2.3 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 3 ملايين دولار في الشهر المماثل عام 2018.

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وسجلت الصادرات المصرية إلى زيمبابوي نحو 2.2 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 500 ألف دولار في الشهر المماثل عام 2018، وظل حجم الصادرات المصرية إلى مالاوي عند مستواها المسجل في نوفمبر 2018 وهو 400 ألف دولار.

وحقق إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 817 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 776 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 41 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري.

وكانت الصادرات المصرية لدولة الإمارات في الصدارة وبلغت 177 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية وسجلت 113 مليون دولار، وسجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 77 مليون دولار، والصادرات المصرية إلى السودان وسجلت 51 مليون دولار.