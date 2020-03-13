شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. العاصمة الإدارية خالية من العمال لأول مرة بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ، أبرزها مناشدة وزارة الاتصالات المواطنين بضرورة الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون، وكذلك لأول مرة العاصمة الإدارية خالية من العمال لأول مرة بسبب الأمطار ، و تصريح وزيرة التخطيط حول الدولة تعوّل على تنشيط سوق المال كأحد ركائز تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه..واليك التفاصيل..

وزارة الاتصالات تطالب المواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون

أهابت وزارة الاتصالات المواطنين الابتعاد عن ابراج المحمول وكبائن التليفون بالشوارع اثناء الامطار تجنبا للصعق بالكهرباء .

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شكل غرفة عمليات لمتابعة خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركات المحمول، وذلك لضمان استقرار الخدمة والتعامل مع اى ظروف طارئة وسط حالة من عدم استقرار الطقس.



وزير الاتصالات

العاصمة الإدارية خالية من العمال لأول مرة بسبب الأمطار

كشفت مصادر مطلعة، أن كافة شركات المقاولات التى تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قررت إخلاء كل المواقع من العمال، وذلك بسبب سوء حالك الطقس والأمطار الشديدة التى تتعرض لها البلاد فى الوقت الحالي.

وأكد عدد من أصحاب الشركات، أنه لأول مرة يتم إخلاء كافة مواقع العاصمة من العمال، وخاصة انه يعد المشروع الوحيد الذي يكون العمل فيه على مدار الساعة، ولكن نظرا لأن هذه الامطار لن يسبق لها أن تضرب البلاد منذ فترة، قرر إخلاء كافة مواقع المشروعات من العمال .



العاصمه الاداريه

نائب غرفة مواد البناء: خفض أسعار الغاز يؤدى لزيادة معدلات التشغيل فى المصانع

أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، والتي ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخري، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز وكذلك تراجع الأسعار العالمية فلابد من مراجعة الأسعار الحالية.

هالة السعيد: الدولة تعوّل على تنشيط سوق المال كأحد ركائز تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءًا مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصري وأخر التطورات والتحديات المؤثرة.

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وزير الإسكان يتفقد أعمال «الصرف الصحي» فى شوارع

تفقد منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ بالوعات إضافية لاستيعاب مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة على جانبى الطريق، لمنع تراكم المياه بالطرق.



وزير الاسكان

وزيرة التخطيط تكرم مدراء مشروعات الإصلاح الإدارى

كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدراء مشروعات الإصلاح الإداري وذلك بعد تسليم الملف.

تضمنت لائحة المدراء الذين كرمتهم هالة السعيد اللواء علاء مختار المسئول عن مشروع التدريب وبناء القدرات، الدكتور ممدوح إسماعيل مدير مشروع التطوير المؤسسى، نيفين منصور مدير مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، رانيا أبو العز مدير مشروع تقييم العاملين.



وزيره التخطيط

المركزى الأوروبي يقر إجراءات تحفيز جديدة كى تبقى الفائدة دون تغيير