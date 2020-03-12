شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل أكبر خسائر يومية منذ عام 1987 مع هبوط "الداو جونز" بنسبة 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس على نحو حاد مواصلة خسائرها الفادحة والتي اعتبرت الأكبر على أساس يومي منذ عام 1987، وذلك نتيجة استمرار المخاوف من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على النمو الاقتصادي.



وحاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهدئة روع الأسواق قائلاً إن البيت الأبيض يدرس ضخ برامج تحفيز مالية للشركات والأفراد لمواجهة أضرار الفيروس.



وعلاوة على ذلك، أعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سيعرض 500 مليار دولار عبر عمليات الريبو لأجل ثلاثة أشهر ولأجل شهر كل أسبوع على مدار الشهر الجاري لمعالجة نقس السيولة في أسواق المال.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.6% خلال فبراير/شباط بينما تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بأربعة آلاف طلب إلى 211 ألفاً.

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وفي سوق الخام، هبطت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 4.5% وأغلق عند 34.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.6 دولار وأقل سعر عند 30.02 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 7.2% وأغلق عند 33.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داوو جونز" بنسبة 10% (ما يعادل 2352 نقطة) إلى 21200 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 22837 نقطة وأقل مستوى 21154 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 9.4% (ما يعادل 750 نقطة) إلى 7202 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7712 نقطة وأقل مستوى عند 7194 نقطة.



وانخفض "إس اند بي 500" بنسبة 9.5% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 2480 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2660 نقطة وأقل مستوى عند 2478 نقطة.