شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليووم الخميس وسط خسائر فادحة بالأسواق العالمية طالت السلع الزراعية مع تقييم المستثمرين لتهديدات فيروس "كورونا" وأضراره على الاقتصاد.



ومن جانبها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بأن مخزونات الإيثانول في البلاد انخفضت الأسبوع الماضي إلىى 24.33 مليون برميل حيث تستخدم كميات من السلع الزراعية في إنتاج هذا الوقود الحيوي.

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وتعرضت أسواق الأسهم وعملات المخاطرة وحتى المعادن النفيسة لخسائر حادة اليوم مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي في العام الجاري بسبب "كورونا".



وذكر محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" أن الاحتياطي الاتحادي سيضطر على الأرجح لخفض معدل الفائدة إلى الصفر (0%) في الفترة القليلة القادمة لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وفي ختام جلسة الخميس، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% إلى 8.57 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 8.72 دولار بينما سجل أقل سعر عند 8.52 دولار.