شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يهبط بأكثر من 11% في ظل القلق إزاء صناعة السيارات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال موتورز" على نحو حاد خلال تعاملات يوم الخميس في ظل المخاوف واسعة النطاق من تأثير فيروس "كورونا" على صناعة السيارات العالمية.



وقررت العديد من الشركات بصناعة السيارات إغلاق أنشطتها ومصانعها ووقف الإنتاج في عدد من الدول أبرزها الصين وإيطاليا خشية إصابة موظفيها بفيروس "كورونا".



وحذر محللون من تأثير "كورونا" على صناعة السيارات وانخفاض إنتاج سلاسل التوريد والإمدادات فضلا عن وقف صناعة قطع الغيار مع ضعف الطلب من جانب المستهلكين تزامنا مع تقييد حركة السفر والتنقلات.

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كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بالأمس فيروس "كورونا" وباء عالمياً يستلزم المزيد من الجهود لاحتوائه ومواجهة أضراره.



وخفضت شركة "إل إم سي أوتوموتيف" البحثية توقعاتها لمبيعات السيارات العالمية في العام الجاري بنسبة 4% أو بنحو 3.7 مليون سيارة، كما خفض وكالة "موديز" توقعاتها لمبيعات السيارات في 2020 بنسبة 2.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 11.4% إلى 23.04 دولار، وسجل أعلى سعر عند 24.3 دولار وأقل سعر عند 22.5 دولار.