شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تهبط إلى أدنى مستوى منذ يوليو عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة على نحو حاد خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوى لها منذ اكثر من ثمانية أشهر في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وموجة مبيعات مكثفة.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم أنه سيعرض 500 مليار دولار عبر عمليات الريبو لأجل ثلاثة أشهر ولأجل شهر كل أسبوع خلال الشهر الجاري لمواجهة نقص السيولة في الأسواق المالية نتيجة تفشي فيروس "كورونا".

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وتوقع محللون لدى بنك "جيه بي مورجان تشيس" قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة إلى 0% في الفترة القليلة القادمة بسبب التأثير السلبي لفيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.08 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبةة 4.6% إلى 16.005 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2019، وسجل المعدن أعلى سعر عند 16.91 دولار وأقل سعر عند 15.505 دولار.