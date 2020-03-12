الاقتصاد

وزير الصناعة يستمع لاقتراحات الصناعيين التطويرية بينبع

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ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف اليوم بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشروعات لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، إضافة لعدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ، كما اطلع، على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، رؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وجرى استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، واستمع لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما اختتم زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشروعات الحديثة للهيئة الملكية بينبع التي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

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