شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: السعودية تتحرك لاقتناص حصة روسيا بسوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سبعة مصادر نفطية إن السعودية تكثف جهودها لإخراج خام الأورال الروسي من أسواقه الرئيسية عن طريق طرح إمداداتها بأسعار رخيصة بعد انهيار اتفاق دعم أسعار النفط العالمية الذي ظل قائما بين البلدين لفترة طويلة.

وأبلغت مصادر بالسوق رويترز أن أرامكو السعودية تحاول إحلال خام الأورال في لقيم شركات التكرير بأنحاء العالم، من أوروبا إلى الهند.

وقالت المصادر إن أرامكو التي تسيطر عليها الدولة تجري محادثات مع شركات تكرير أوروبية كبيرة من بينها مشترون كبار لنفط الأورال مثل نستي أويل الفنلندية وبريم السويدية وتوتال الفرنسية وسوكار الأذربيجانية وإيني الإيطالية.

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وأضافوا أن هذا الأسلوب بدأ يؤتي ثماره، حيث طلبت شركات تكرير كميات إضافية من الخام السعودي للتحميل في ابريل نيسان بأسعار "مغرية للغاية".

وأبلغ مصدر في شركة نفط غربية كبرى رويترز "إنهم (السعوديون) يطرقون جميع الأبواب عارضين الكثير وبأسعار رخيصة."