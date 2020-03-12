شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بختام الأسبوع..و"قطر" تخسر 20 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تزامناً مع استمرار الآثار السلبية لفيروس كورونا في التأثير على الأسواق والمستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، بنسبة 2.98% خاسرا 195.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6357.06 نقطة، خلال جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو، بنسبة 1.42% رابحت 74.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5306.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، 256 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفع 15 سهما، فيما تراجع 177 سهما، ولم يتغير سوى سهمين.

وتراجع 19 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.18%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.5%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.63%.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 7.96% خاسرا 175.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2032.12 نقطة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وبلغ حجم التداول 279.87 مليون سهم، بقيمة 427.86 مليون درهم، بعد تنفيذ 4493 صفقة، وخسر رأس المال السوقى 18.36 مليار درهم لتغلق عند مستوى 296.53 مليار درهم.

وتراجع 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 8.95%، أعقبه قطاع 8.08%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.23%، وهبط 31 سهماً كان أبرزها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار، المُدرج أيضا في بورصة الكويت بنسبة 10%، بينما كان أبرز الأسهم المرتفعة هو سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.28%.

بورصة البحرين

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 3.55%، خاسرا 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.36 نقطة، بحجم تداول 4.17 مليون سهم، بقيمة 962.20 ألف دينار بحرينى.

وتراجع ببورصة البحرين، 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.75% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.30%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 7.23%، مصرف السلام البحرين بنسبة 6.98%، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.07% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 3.15%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 10%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.19%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.84% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 10%، شركة عقارات السيف بنسبة 5%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.54%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.45% خاسرا 382.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8230.41، وخسر رأس المال السوقى 20.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 461.257 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 196.8 مليون سهم بقيمة 359.2 مليون ريال، وارتفعت 10 أسهم، فيما تراجع 37 سهما.

وتراجعت ببورصة قطر، قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.95%.

يُشار إلى أن بورصة الكویت قررت تعطیل أعمالھا بداية من الخمیس، احترازیاً بسبب فیروس كورونا الجديد (كوفید 19)، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الكویتي الذي قرر في اجتماعه الاستثنائي تعطیل العمل في مؤسسات الدولة اعتباراً من اليوم الخمیس وحتى الخمیس 26 من الشھر نفسه، على أن یستأنف الدوام الرسمي یوم الأحد 29 مارس، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.