شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ على سعر النفط على ثباته فوق مستوى 31.07 حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 34.50 وتمتد إلى 38.04، بينما يمثل كسر 31.07 عامل سلبي سيضغط على السعر لمهاجمة حاجز 30.00 مبدئياً.

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