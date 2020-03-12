شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الذهب خسائر قوية بعد كسر مستوى 1633.60، حيث انخفض ليلامس دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مع الإشارة إلى أن السعر ينتظر ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة المذكورة، لكننا بحاجة للتأكد من تماسك السعر فوق 1555.00 لبدء موجة صاعدة جديدة تستهدف مناطق 1633.60 ثم 1689.30، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1555.00 سيسبب امتداد في خسائر الذهب لتصل إلى 1509.00 كمحطة تالية.

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