شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليحقق هدفنا الثاني 1.1136 ويلامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، مع ملاحظة أن السعر ارتد صعوداً بشكل سريع من هناك ليستقر فوق مقاومة القناة الهابطة المخترقة سابقاً، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونحتاج لمراقبة إغلاق اليوم لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق، حيث إن التماسك فوق 1.1050 سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.1325 وتمتد إلى 1.1457.

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