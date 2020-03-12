شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يسجل خسائر بأكثر من 12% متأثراً بضغوط "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الخسائر الحادة بأسواق الأسهم مما دفع المستثمرين لبيع ما بحوزتهم من أصول خطرة والتحول إلى الملاذات الآمنة كسندات الخزانة الأمريكية.



وأعلنت شركة السيارات الكهربائية أنها ستبدأ من غد الجمعة تسليم سيارات "موديل واي" في كاليفورنيا على أن تتوسع تدريجياً في تسليمها بالسوق الأمريكي.



هذا، وتعرضت أسواق الأسهم على مستوى العالم لخسائر قوية نتيجة القلق من تصاعد تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصادات.

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وناشد صندوق النقد الدول على مستوى العالم بضرورة تكاتف الجهود والتنسيق فيما بينها لاحتواء "كورونا" وأضراره على الشركات والأسر.



وعلى أثر هذه الأضرار، قالت مديرة صندوق النقد "كريستالينا جورجيفا" بأنها تتوقع تباطء نمو الاقتصاد العالمي من 2..9% التي سجلها في العام الماضي.



وتضررت العديد من الصناعات على رأسها صناعة السيارات في مختلف الدول مع تراجع الإنتاجية بسبب فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 12.2% إلى 556 دولار، وسجل أعلى سعر عند 594.5 دولار وأقل سعر عند 546.2 دولار.