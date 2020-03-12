شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بحوالي 2% مع استمرار تأثير قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسيةة بضغط من صعود العملة الأمريكية فضلاً عن استمرار تأثير قرار بنك إنجلترا أمس بشأن معدل الفائدة.



وكان البنك المركزي البريطاني قد أعلن أمس خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75%، وذلك لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد المحلي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية تحول فيروس "كورونا" إلى وباء يستلزم المزيد من الجهود المنسقة بين الدول لاحتواء المرض.

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ولا تزال الأسواق في ترقب للمزيد من الجهود والإجراءات التي تتخذها حكومات وبنوك مركزية حول العالم لمواجهة تأثير الفيروس وخطورته على الاقتصادات.



وكشفت مصادر في البيت الأبيض عن أن "ترامب" اقترح خفض الضرائب على الدخل إلى 0% لبقية أشهر هذا العام لمواجهة تأثير "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1.2603، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.285، بينما سجلت أقل سعر عند 1.2493.