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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بأكثر من 3% مغلقاً على خسائر للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وفشل المعدن النفيس في استغلال الخسائر الفادحة بأسواق الأسهم وجذب المشترين كملاذ آمن.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن التجخل بعمليات الريبو لأجل ثلاثة أشهر ولأجل شهر من خلال عرض 500 مليار دولار كسيولة في سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت تقارير نشرتها "سي إن بي سي" بأن أحد المسؤولين البرازيليين الذين تناولوا الغداء والتقطت لهم صور مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أصيب بفيروس "كورونا".
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.08 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.2% أو بما يعادل 52 دولاراً إلى 1590.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1651 دولارا وأقل سعر عند 1560.4 دولار.
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