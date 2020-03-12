شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الكويتي»: دعم البنوك بـ«السيولة» في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، على جاهزية البنك العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.

وأضاف الهاشل في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استمرار عمل البنك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحرصاً على المحافظة على الاستقرار المالي من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية للعملاء والاقتصاد الوطني دون انقطاع.