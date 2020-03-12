شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الكويتي»: دعم البنوك بـ«السيولة» في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الهاشل في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استمرار عمل البنك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحرصاً على المحافظة على الاستقرار المالي من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية للعملاء والاقتصاد الوطني دون انقطاع.
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