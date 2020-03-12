شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يقر إجراءات تحفيز جديدة كى تبقى الفائدة دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تحفيز جديدة اليوم الخميس لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لوباء فيروس كورونا، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قد تحبط الأسواق المالية.

وقال البنك المركزي إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة وسيزيد بشكل مؤقت شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.

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كانت الأسواق تضع في حسبانها خفضا بمقدار عشر نقاط أساس في فائدة الإيداع إلى سالب 0.6 % بالرغم من أن عددا من صانعي السياسات عبروا عن شكوك عميقة حيال قيمة أي خفض آخر.

وبعد قرار اليوم، تظل فائدة البنك المركزي الأوروبي للإيداع عند سالب 0.5 % ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسي صفرا بالمئة.