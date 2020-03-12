شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص مكاسبه بعد إجراءات البنك المركزي بضخ سيولة ضخمة في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، لكنه قلص خسائره في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بضخ سيولة ضخمة في أسواق المال.



وأعلن البنك المركزي اليوم عرض 500 مليار دولار عبر عملية "ريبو" لأجل ثلاثة أشهر و500 مليار دولار أخرى عبر الريبو لأجل شهر واحد كل أسبوع خلال الشهر الجاري.



ويستهدف الاحتياطي الاتحادي بهذا القرار مواجهة نقص السيولة في أسواق السندات الأمريكية نتيجة تأثير فيروس "كورونا" على أسواق المال.

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وكانت "سي إن بي سي" قد ذكرت في تقرير بأن أحد المسؤولين البرازيليين - الذين التقوا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نهاية الأسبوع الماضي في فلوريدا - ثبت إصابته بفيروس "كورونا".



وهبطت أسواق الأسهم العالمية اليوم في أعقاب قرار "ترامب" بحظر السفر من 26 دولة أوروبية إلى الولايات المتحدة لمدة شهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.08 نقطة.