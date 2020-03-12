شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط "برنت" بنحو 9% خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع خسار على نحو واسع النطاق في الأسواق العالمية خشية تفشي فيروس "كورونا" بوتيرة أسرع من الحالي.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن حظر السفر رمن 26 دولة أوروبية إلى بلاده لمدة شهر في ظل تفشي "كورونا".



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الروسية أنها لم ترى أي جدوى من زيادة خفض الإنتاج بناء على مقترح "أوبك" مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 98.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل سعر عند 96.08 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.5% إلى 30.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 33.6 دولار وأقل سعر عند 30.02 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 8.8% إلى 32.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.