شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يهبط بحوالي 3% مع تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد في ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا" وتحوله إلى وباء متفشي في عشرات الدول على مستوى العالم.



وهوت أسواق الأسهم العالمية لا سيما في الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فضلا عن عدم اليقين بشأن خطط الحكومات لمواجهة تداعيات الفيروس على اقتصاداتها.

Advertisements



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس فيروس "كورونا" وباءً عالمياً نتيجة انتشاره السريع ليصل كل قارة على كوكب الأرض عدا "أنتاركتيكا".



وكشفت الحكومة الأسترالية في وقت سابق اليوم عن إطلاق خطة تحفيز مالية لدعم الاقتصاد بقيمة 17.6 مليار دولار أسترالي (ما يقدر بنحو 11.4 مليار دولار أمريكي)، وجاءت بعد خطط مالية مشابهة من إيطاليا بقيمة 25 مليار يورو ومن المملكة المتحدة بنحو 39 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 0.6297، وسجل أعلى سعر اليووم عند 0.6491 وأقل سعر عند 0.6266.