الاقتصاد

استمرار تراجع الأسهم الأمريكية مع استئناف التداول في بورصة نيويورك

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واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها اليوم الخميس مع استئناف التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية بعد تعليق لمدة 15 دقيقة عقب 6 دقائق فقط من بدء التعاملات، بسبب تراجع حاد في الأسهم.

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500"، الأوسع نطاقا بنحو 8%، في أعقاب استئناف التداول، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 8%.

كان مؤشر "إس أند بي 500"تراجع بعد ست دقائق من بدء التداول بنسبة 7% مما أدى إلى تعليق التداول.

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