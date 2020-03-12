شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الأسهم الأمريكية مع استئناف التداول في بورصة نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500"، الأوسع نطاقا بنحو 8%، في أعقاب استئناف التداول، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 8%.
كان مؤشر "إس أند بي 500"تراجع بعد ست دقائق من بدء التداول بنسبة 7% مما أدى إلى تعليق التداول.
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