شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الأسهم الأمريكية مع استئناف التداول في بورصة نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها اليوم الخميس مع استئناف التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية بعد تعليق لمدة 15 دقيقة عقب 6 دقائق فقط من بدء التعاملات، بسبب تراجع حاد في الأسهم.

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500"، الأوسع نطاقا بنحو 8%، في أعقاب استئناف التداول، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 8%.

كان مؤشر "إس أند بي 500"تراجع بعد ست دقائق من بدء التداول بنسبة 7% مما أدى إلى تعليق التداول.