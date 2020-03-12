شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات مصر" تشكل غرفة طوارئ لضمان استقرار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتخذت شركة اتصالات مصر كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين عمل الشبكة ووصول الخدمات للعملاء بالشكل الأفضل، عن طريق غرفة عمليات الطوارئ داخل الشركة التي تعمل بكامل طاقتها منذ الإعلان عن دخول مصر في حالة من عدم استقرار للطقس

وأكد المهندس خالد مرشد الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اتصالات مصر، أن فرق الدعم الفني والشبكات بالشركة تعمل بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات للمتابعة تم تشكيلها داخل الشركة للتأكيد على استقرار الخدمات ووصولها بأفضل جودة للعملاء في ظل الاضطرابات الجوية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

وأضاف أن الشركة تعمل بكل قوتها لتأمين مصادر طاقة بديلة وتأمين أي أعطال محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وكذلك تم مراجعة آداء كافة محطات المحمول ومولدات الطاقة الخاصة بها.

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وأشار إلى أن فريق الطوارئ التابع لشركة اتصالات مصر يتبع كافة اجراءات السلامة المهنية المشددة في تلك الظروف الطارئة، وذلك حرصًا على حياة فريق العمل التي تأتي في المقام الأول.