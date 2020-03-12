شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات ترفع الاستعداد لمتابعة انتظام خدماتها خلال الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع حالة الاستعدادات لتلقى شكاوى المواطنين، في حال تأثر الخدمات المقدمة إليهم نتيجة موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد خلال هذين اليومين. كذلك يعمل فريق خدمة العملاء على مدار ال 24 ساعة لتلقى شكاوى العملاء على رقم 140 والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع فرق التدخل السريع والفرق الفنية.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السىء التي تشهدها البلاد، حيث تواصل السيد الوزير مع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة ال72 ساعة القادمة لمتابعة تاثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة اَى اعطال او تأثر لخدمات الاتصالات، وان مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.

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كما تواصل الدكتور عمرو طلعت مع المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان علي انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة ادارة الأزمات بالمصرية للاتصالات وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في اسرع وقت.