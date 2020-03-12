شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتابع انتظام خدمات الاتصالات خلال موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث تواصل الوزير مع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة الـ 72 ساعة القادمة لمتابعة تاثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة اَى اعطال او تأثر لخدمات الاتصالات، وان مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.

كما تواصل الدكتور عمرو طلعت مع المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان علي انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة ادارة الأزمات بالمصرية للاتصالات وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في اسرع وقت.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن تشكيل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لغرفة عمليات لمتابعة خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركات المحمول، وذلك لضمان استقرار الخدمة والتعامل مع اى ظروف طارئة وسط حالة من عدم استقرار الطقس.

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وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن غرفة العمليات تتابع الأمر على مدار الوقت، والخدمة مستقرة على مستوى الجمهورية، مضيفا بالقول:"حتى الآن لم تصل إلينا أية مشكلات فى هذا الشأن".

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت مؤشرات الربع سنوية للاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وبلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول الى 94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.

وبلغ إجمالى عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.06 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 18.98 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 5.08 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 26.78%.