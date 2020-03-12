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التجارة تدعو الشركات للالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة في «قوائم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

دعت وزارة التجارة الشركات إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الالكتروني «قوائم»، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الالكتروني qawaem.mci.gov.sa، وذلك تحقيقا لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.

وأكدت «التجارة» في بيان أمس متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مبينة أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها تطبيقا لما نص عليه نظام الشركات، وتجنبا للعقوبات المقررة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع والمحددة نظاميا بأربعة أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة وستة أشهر للشركة المساهمة من نهاية السنة المالية.

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وأوضحت آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة حيث يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوما.

كما يعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

برنامج «قوائم»

برنامج للإيداع الالكتروني للقوائم المالية يوفر خدمة إدخال وتحديث المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، والاطلاع عليها، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.