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هيئة المهندسين تفعل خدماتها الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعت الهيئة السعودية للمهندسين أعضاءها للاستفادة من خدماتها الالكترونية تماشيا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، مشيرة إلى تقديم خدماتها عن طريق المنصات الالكترونية لأعضائها والمستفيدين لديها، وكل من تربطه علاقة مع الهيئة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الخدمات الالكترونية التي تقوم بها الهيئة جاءت تماشيا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، ودعوتها للاستفادة من التطور التقني لخدمة المستفيدين كافة بشكل أسرع وأفضل، مما يساعد دون تأخر بتقديم الخدمات وإنجازها بسهولة للجميع.

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وأوضح العبداللطيف أن الخدمات الالكترونية التي يمكن الاستفادة منها من خلال منصاتها الرقمية التي تقدمها الهيئة هي: الاعتماد المهني، وتجديد العضوية، وإصدار وتجديد التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتدقيق وطباعة الشهادات، إضافة إلى إصدار الوثائق واستلامها، وطلبات الاستقدام، والتعرف على العروض والخصومات.

وأشار العبداللطيف إلى أنه يمكن تقديم الطلبات وإنجازها من خلال زيارة الموقع الالكتروني أو تطبيق هيئة المهندسين، أو من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرقم الموحد (920020820).

مما يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها تهدف للنهوض بمهنة الهندسة، وتطوير ورفع مستوى المهنة والعاملين فيها، ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، وكل ما يتعلق بتراخيص المكاتب والشركات الهندسية، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة في مجال التدريب والتأهيل، لحصول الطلاب والمهندسين على الدرجات المهنية، والبدء بتطوير نظام إدارة التعلم (LMS).