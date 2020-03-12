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«هدف» يبحث مع ممثلي القطاع الخاص تطوير البرامج التدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

بحث صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في ورشة عمل بالرياض، مع ممثلين عن منشآت القطاع الخاص الموظفة، تطوير البرامج التدريبية وتحسين جودة مخرجات البرامج التدريبية.

وتهدف الورشة إلى تطوير برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف خارج المنشأة بالمعاهد الربحية من وجهة نظر تلك المنشآت.

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وبين مدير عام تطوير برامج التدريب في «هدف» محمد الشويعر، بأن الصندوق يقدم ممكنات وبرامج عدة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي.

وأكد الشويعر أن الصندوق يعقد هذه الورشة من أجل مشاركة منشآت القطاع الخاص الموظفة لأبناء الوطن، في تطوير برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، والاستماع لآرائهم ولتجاربهم، واحتياجات سوق العمل من البرامج التدريبية، وتجويد مخرجات هذه البرامج.

وأطلع مدير إدارة تطوير وتصميم برامج التدريب في «هدف» عبدالله قاسم، الحضور على برامج التدريب المقدمة من الصندوق، وهي برامج الشهادات المهنية الاحترافية، ومنصة التدريب الالكتروني، والتدريب على رأس العمل «تمهير»، والتدريب المبني على توظيف المخرجات «كوادر»، مقدما للحضور شرحا عن هذه البرامج وأهدافها وكيفية الاستفادة منها، وتم الإسهاب في برنامج دعم التدريب في المعاهد الربحية وفق محاور تم طرحها في الورشة.