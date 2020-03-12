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شركة SAMI تستعرض الفرص الاستثمارية في القمة العالمية لصناعة الطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

تستعرض الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» فرص نمو وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 التي تستضيفها أبوظبي خلال 17 -19 مارس، حيث تعد القمة واحدة من أهم منصات القيادة الفكرية الرائدة عالميا في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وتعد SAMI شركة وطنية قابضة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروات السيادية للمملكة. وتعمل الشركة على تطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة، كما تساهم بدور رئيس في توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030. وتصنف المملكة ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وذلك ما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية القيمة.

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وستسلط الشركة الضوء على العلاقات الثنائية القوية التي تجمع المملكة والإمارات خلال فعاليات القمة، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الصناعات الدفاعية.

وتشارك في القمة من خلال وفد متحدث يتقدمهم الرئيس التنفيذي أندرياس شوير ، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وليد أبوخالد، ونائب الرئيس للموارد البشرية محمد بوشناق. ويتناول الوفد المتحدث مجموعة من العناوين من ضمنها العلاقات الثنائية السعودية الإماراتية والشراكات الدولية، ورؤية المملكة 2030 ودورها في تطوير وتوطين الصناعات العسكرية والأيدي العاملة في قطاع الدفاع، والفرص الاستثمارية المستقبلية.

وانضمت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الناشئة والمختصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، إلى شركة «مبادلة للاستثمار» بصفة شريك مضيف للقمة العالمية لصناعة الطيران 2020. وستوفر القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، التي تنعقد تحت شعار «الرؤى والاندماج»، منصة فريدة تسلط دولة الإمارات من خلالها الضوء على استراتيجيتها الخاصة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز القدرات المحلية وتطويرها. كما توفر فرصة لاستعراض أساليب تطوير المهارات التكنولوجية الوطنية والاستفادة من الحلول المتطورة في تحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة.