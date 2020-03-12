شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تطالب المواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الاتصالات المواطنين الابتعاد عن ابراج المحمول وكبائن التليفون بالشوارع اثناء الامطار تجنبا للصعق بالكهرباء .

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شكل غرفة عمليات لمتابعة خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركات المحمول، وذلك لضمان استقرار الخدمة والتعامل مع اى ظروف طارئة وسط حالة من عدم استقرار الطقس.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن غرفة العمليات تتابع الأمر على مدار الوقت، والخدمة مستقرة على مستوى الجمهورية، مضيفا بالقول:"حتى الآن لم تصل إلينا أية مشكلات فى هذا الشأن".

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت مؤشرات الربع سنوية للاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وبلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول الى 94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.

وبلغ إجمالى عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

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وارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.06 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 18.98 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 5.08 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 26.78%.

وبلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الحضر نحو 6.53 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 5.99 مليون خط بنهاية الفترة يوليو – سبتمبر 2018، فى حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت فى الريف نحو 1.89 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 1.60 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وارتفع إجمالى عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL الى 7.12 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 6.21 مليون مشترك بنهاية الفترة من يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 0.91 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 14.6.%

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 38.17 مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 وذلك مقارنة بنحو 33.34 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد مشتركي Modem USB 3.56 مليون مستخدم خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 وذلك مقارنة بنحو 3.36 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.