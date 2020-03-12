شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن فيو: مبيعات بـ 6 مليارات جنيه في 2019 واستهداف مبيعات بـ 8 مليارات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ماونتن فيو، الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عن خطتها التوسعية لعام 2020، والتي أوضحت من خلالها الشركة عن نيتها في إقامة وإطلاق مشروع جديد غرب القاهرة، وتحديدًا في قلب مدينة السادس من أكتوبر، باعتبارها من أهم المناطق على خريطة التطوير العقاري في مصر، هذا إلى جانب تطوير مشروعات الشركة الأخرى القائمة في نفس المنطقة.

من جانبه صرح المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، "تمتلك ماونتن فيو محفظة أراضي في منطقة غرب القاهرة والتي تبلغ 800 فدان مقسمة إلى 4 مشروعات غرب القاهرة، ما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية، كما تحرص "ماونتن فيو" في جميع مشروعاتها على تحقيق أعلى المواصفات البيئية، والحلول الذكية الجديدة لفصل حركة الأفراد في الأماكن السكنية عن السيارات لخلق مجتمع أكثر أمانًا وهدوء، كما تقدم حلولا لدعم البنية التحتية الذكية لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروعات، بالإضافة الى تمتع المشروعات بمساحات خضراء شاسعة لتحقيق الراحة النفسية للملاك."

وأكد المهندس عمرو سليمان: "تعكس هذه الخطوة رغبتنا في أن نكون على قدر من الثقة التي وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان باختيارنا من بين 5 مطورين عقاريين، لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى ثقة عملائنا في شركة ماونتن فيو، ويعزز أيضا من خطواتنا الجادة بالإعلان عن مشروعنا الجديد والذي سيقام على مساحة 70 فدان، وهو أحدث وأهم إنجازات "ماونتن فيو" خلال الفترة القادمة. كما نؤكد على التزامنا بابتكار مزيد من المنتجات العقارية التي تقدم للملاك أفضل جودة على الاطلاق."

ويقع المشروع في داخل iCity السادس من أكتوبر الذي يقع بدوره في أفضل مواقع المدينة، بالقرب من جميع المقاصد الجاذبة والأماكن الحيوية في المنطقة ومراكز التسوق والمدارس الدولية، دقيقتين من نادي الصيد، ومول العرب وميدان جهينة.

كما يقدم المشروع تصميمات جديدة وعصرية على أحدث الطرازات العالمية، التي تحاكي المدن العالمية، وذلك تماشيًا مع خطط الشركة واستراتيجيتها الجديدة لطرح منتجات عقارية جديدة.

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وتعد محفظة أراض "ماونتن فيو" من أكبر محافظ الأراضي في سوق العقارات المصرية، تستغلها "ماونتن فيو" لتنمية محفظة مشروعاتها التي وصلت إلى 15 مشروع على مستوى الجمهورية و في الساحل الشمالي، والعين السخنة، منهم 10 مشروعات يسكنها أسر بالفعل، و سوف يبلغ عدد سكان هذه المشروعات أكثر من 12 ألف بنهاية 2020.