شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقود تراجعات أسهم الخليج بسبب كورونا وحظر السفر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مؤشرات الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مستويات قياسية منخفضة مع اقتداء الأسهم الخليجية بتراجعات في نظيرتها العالمية اليوم الخميس بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر ووصفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بالجائحة.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر جميع الرحلات من أوروبا عدا بريطانيا لثلاثين يوما بدءا من غد الجمعة، بعد أن وصفت منظمة الصحة فيروس كورونا الجديد بأنه جائحة للمرة الأولى.

وقالت ماري سالم، مديرة المؤسسات في دامان للأوراق المالية، "جميع الأسواق في مجلس التعاون الخليجي في خطر بعد أن أعلنت منظمة الصحة فيروس كورونا جائحة، مما أوقد شرارة بيع واسع النطاق في السوق الأمريكية.

"مزيد من الخسائر متوقع عقب إعلان الرئيس ترامب تعليق الرحلات من أوروبا لثلاثين يوما."

ونزل مؤشر دبي ثمانية بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ ابريل نيسان 2013 مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني عشرة بالمئة.

وهوى سهم إعمار العقارية 9.8% إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات ونصف. فقد سهم الشركة المشيدة لبرج خليفة، والتي ستوقف تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق لأكثر من خمسة أشهر بدءا من 15 مارس وسط مخاوف من فيروس كورونا، 36% هذا العام.

وأغلق سهم العربية للطيران منخفضا 8.9% بعد تشديد السعودية والكويت قيود السفر.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر منخفضا 7.4% إلى أقل مستوى له في أكثر من أربع سنوات. ونزل سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل في السوق 8.1 بالمئة.

وهبط المؤشر السعودي ثلاثة بالمئة. ونزل سهم أرامكو السعودية 2.4% مع تهاوي أسعار النفط، متضررة أيضا من خطر تدفق سيل من الخام الرخيص على السوق مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج.

وأغلقت أسهم أرامكو عند 29 ريالا، منخفضة 10.3% عن سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا وبخسائر 17.3% منذ بداية العام.

ونزل سهم مصرف الراجحي 1.5% ومكة للإنشاء والتعمير 4.2% بعد أن أعلنت عن أرباح سنوية أقل.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 4.5%، بعد صعود لجلستين متتاليتين. وفقد سهم بنك قطر الوطني 5.5%.

وانخفضت أسهم بروة العقارية 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تراجع الأرباح السنوية نحو 22%.

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والأسواق مغلقة في الكويت ومصر اليوم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. تراجع المؤشر ثلاثة بالمئة إلى 6357 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 7.4 بالمئة إلى 3922 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر ثمانية بالمئة إلى 2032 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 4.5 بالمئة إلى 8230 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 3.6 بالمئة إلى 1436 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 2.6 بالمئة إلى 3734 نقطة.