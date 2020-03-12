شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المصافي السعودية ترتفع 18% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح بنسبة 18% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 17.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 إلى حصول الشركة على توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11.4 مليون ريال.
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