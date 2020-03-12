شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المستشفى السعودي الألماني تتراجع 43.3% خلال 2019 لزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 43.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 97.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 172.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 103.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 162.7 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في تكلفة الرواتب نتيجة التعيينات الجديدة لمقدمي الخدمة الطبية والإداريين المتميزين وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية كما أدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفين.

كذلك ارتفعت مصاريف الإهلاك الناتجة عن أعمال تجديدات المستشفيات والإضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى. وارتفعت مصروفات ما قبل التشغيل لمستشفى الدمام والتي بلغت 8 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار ريال خلال العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 60.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.