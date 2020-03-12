شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 2.2 ريال للسهم عن الربع الرابع 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 264 مليون ريال بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 2.2 ريال للسهم.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول 16 مارس الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 25 مارس الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بقيمة 696 مليون ريال بما نسبته 55% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يعادل 5.5 ريال للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.