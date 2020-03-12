شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 8% وسط موجة مبيعات مكثفة بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع موجة مبيعات وخسائر فادحة في الأسواق خشية تفشي فيروس "كورونا" في عدد من الدول.



ومع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة بالفيروس، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعليق السفر من دول أوروبا إلى بلاده لمدة ثلاثين يوماً.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس اعتبار فيروس "كورونا" وباءً عالمياً الأمر الذي يعكس مدى الانتشار السريع للمرض في جميع قارات العالم عدا "أنتاركتيكا".

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ويؤثر "كورونا" بشكل ملحوظ على الأنشطة الصناعية في مختلف الدول خاصة الصين، وأدىى ذلك إلى ضعف الطلب على المعادن الصناعية كالنحاس والبلاديوم.



هذا، ويستخدم البلاديوم بشكل كبير في تصنيع مكونات وأجزاء وقطع غيار بالسيارات تسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.



وعلى صعيد التعاملات، هبت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.8% إلى 2033.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2224.6 دولار وأقل سعر عند 2023 دولارا.