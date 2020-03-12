شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بأكثر من 7% في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس بشكل حاد مما دفع السلطات في البورصة لتعليق التداول لخمس عشرة دقيقة لوقف نزيف الخسائر.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعليق السفر من دول أوروبا إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما خوفا من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس "كورونا" وباءً عالمياً في ظل انتشاره السريع على مستوى الدول.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفض مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.6% خلال فبراير/شباط بينما تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بأربعة آلاف طلب إلى 211 ألفاً.



هذا، وقد قررت السلطات في البورصة الأمريكية تعليق التداول لربع ساعة، وهو ثاني تعليق هذا الأسبوع نتيجة تجاوزا لخسائر 7%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.3% (ما يعادل 1720 نقطة) إلى 21850 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 6.3% (ما يعادل 500 نقطة) إلى 7450 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 6.3% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 2570 نقطة.