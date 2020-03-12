شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بفودافون: خدمات الاتصالات مستقرة وفرق لمواجهة الأعطال على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الخدمة مستقرة لدى الشركة على مستوى الجمهورية، موضحا أن الخدمة مؤمنة لديهم برغم اضطراب الطقس موضحا مراعاة تصميم وإنشاء أبراج المحمول تجنبها سرعات الرياح عالية السرعة والتربة والامطار، بالإضافة الي مراقبة الشركة للوضع الحالى ولديها فرق مدربة ومجهزة متواجدة فى مناطق جغرافية مختلفة على مستوى الجمهورية للتعامل مع اى اضرار للشبكة وإصلاح الاعطال فى أقرب وقت مع الحفاظ على سلامتهم

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان بعض الابراج المعرضة لانقطاع الكهرباء نتيجة الطقس السيء فإن هنام أبراج كثيرة مزودة بمولدات تعمل بالديزل إلي جانب مصدر الكهرباء الموصل من الحكومة تعمل بشكل فورى عند انقطاع التيار.

إلا إنه ذكر أنه حال استمرار انقطاع الكهرباء لفترة طويلة للغاية ونفاذ الديزل فى المولدات قد يؤثر على الخدمة فى تلك المناطق، إذ سينتح عن ذلك صعوبة فى مليء تلك المولدات بالنسبة للشركة المتعاقد معها وسط سوء الطقس.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت مؤشرات الربع سنوية للاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

Advertisements

وبلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول الى 94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.

وبلغ إجمالى عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.06 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 18.98 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 5.08 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 26.78%.

وبلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الحضر نحو 6.53 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 5.99 مليون خط بنهاية الفترة يوليو – سبتمبر 2018، فى حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت فى الريف نحو 1.89 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 1.60 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.