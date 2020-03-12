شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد للأسهم الأمريكية بنسبة 7% وتعليق التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، مع بداية التعاملات فى بورصة وول ستريت، حيث انخفض مؤشر SP 500 بنسبة 7%، وسط مخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت إدارة بورصة وول ستريت بتعليق التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية في وقت سابق، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، واعتبرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين، أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح، أمس الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تقييد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية "في الوقت المناسب"، وسط تفشي فيروس كورونا، وأضاف في تصريحات من البيت الأبيض: "في الوقت المناسب ربما نفعل ذلك، وحاليا، الوقت ليس مناسبا.. سنرى ماذا يحدث".

وقال ترامب إنه لا يصدق أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة "أمر حتمي".