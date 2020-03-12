شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" يشكل غرف عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة غرف عمليات أمس الأربعاء بكافة الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، لرصد حالة السوق لحظة بلحة في ظل الظروف المناخية الحالية والتي من المتوقع ان تستمر خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأعلن مجلس ادارة كل غرفة تجارية بالمحافظات المختلفة حالة الطوارئ من خلال تشكيل غرفة عمليات فرعية يقودها امناء العموم في الغرف علي مستوي الجمهورية ويشرف عليها بالتناوب اعضاء من مجالس ادارات الغرف لمتابعة حالة السوق ورصد اي مستجدات به.

وشدد مجلس إدارة كل غرفة علي أن هناك متابعة لحظية للحركة التجارية بالسوق وان المتابعة مستمرة علي مدار الأيام القادمة لضمان توافر السلع واستقرار السوق في ظل هذه الظروف مشيرا إلي أن غرف العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة المحال التجارية علي مستوي الجمهورية لضمان توافر السلع للمواطنين من خلال رصد الشعب المتخصصة المختلفة للسلع خاصة الاساسية مثل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة والمخابز.

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ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمجهود مجالس إدارات الغرف التجارية المختلفة واستجابتهم السريعة وتشكيل غرف عمليات فرعية بالغرف التجارية لمتابعة حالة السوق في كل محافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بغرفة القاهرة.

وكشف "العربي" أن غرف العمليات يتابعها رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بشكل شخصي للسعي إلي حل المشاكل التي قد تظهر في مثل هذه الظروف وضمان توفير السلع بالمحال للمواطنين مشيرا الي انه حسب تقرير مجالس ادارت الغرف التجارية ومتابعتهم لحالة السوق بالمحافظات هناك استقرار في حالة السوق حتي الان والمحال التجارية تفتح ابوابها بشكل طبيعي ويتوافر بها كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه خالد مصطفي الامين العام لغرفة القاهرة أنه يتم التنسيق مع باقي الغرف التجارية عن طريق أمناء العموم من خلال غرف العمليات الفرعية التي تم تشكيلها لمتابعة حالة السوق ومدي توافر السلع والسعي الي حل المشاكل التي قد تظهر خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية لمتابعة الحركة التجارية في كافة القطاعات خاصة الأساسية، مشيرا إلي أنه حسب توجيهات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ستعمل غرف العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمحافظات علي مدار 24 ساعة لتحديد اي مستجدات ويتم رفع تقرير شامل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن حالة السوق في المحافظات المختلفة لحظة بلحظة.