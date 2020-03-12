شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال «الصرف الصحي» فى شوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ بالوعات إضافية لاستيعاب مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة على جانبى الطريق، لمنع تراكم المياه بالطرق.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال بغرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، رفعت حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة.
وأضاف الوزير، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وجميع العاملين، والمعدات، متواجدين فى مواقعهم.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعلن عن قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام.
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