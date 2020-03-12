شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال «الصرف الصحي» فى شوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ بالوعات إضافية لاستيعاب مياه الأمطار فى المناطق المنخفضة على جانبى الطريق، لمنع تراكم المياه بالطرق.