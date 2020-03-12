شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تكرم مدراء مشروعات الإصلاح الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدراء مشروعات الإصلاح الإداري وذلك بعد تسليم الملف.

تضمنت لائحة المدراء الذين كرمتهم هالة السعيد اللواء علاء مختار المسئول عن مشروع التدريب وبناء القدرات، الدكتور ممدوح إسماعيل مدير مشروع التطوير المؤسسي، نيفين منصور مدير مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري، رانيا أبو العز مدير مشروع تقييم العاملين.

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وقدمت وزيرة التخطيط الشكر للمدراء المكرمين على جهودهم خلال فترة اضطلاع الوزارة بملف الإصلاح الإداري، مؤكدة أهمية هذا الملف وحرص الوزارة الدائم خلال فترة عملها به على تكثيف الجهود لتحقيق نتائج إيجابية ودفع مسيرة التقدم في محاور الإصلاح الإداري.

ولفتت السعيد إلى التقدم الذي أحرزته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في محاور التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتحول الرقمي حيث قامت الوزارة بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية بتنظيم العديد من البرامج التدريبية فضلًا عن ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية بميكنة المراكز التكنولوجية وميكنة كامل وحدات المرور ونياباتها وتطوير المحاكم كما لفتت إلي منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات إلى جانب إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكدت وزيرة التخطيط الارتباط الوثيق بين ملف التنمية الاقتصادية الذي تسلمت الوزارة العمل به مؤخرًا وملف الإصلاح الإداري متابعة أن الملفين هما وجهان لعملة واحدة ترتبط بتقدم الدولة حيث أن النهج الذي تنتهجه الحكومة اقتصاديًا لابد وأن يتبعه نهج إصلاحي هيكلي ومؤسسي.