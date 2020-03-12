شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لـ "أوبك+" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر روسي لوكالة أنباء"سبوتنيك" أنه تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لاتفاق تقليص إنتاج النفط "أوبك+"، والذي كان من المقرر عقده في 18 مارس الجاري.

وذكرت "سبوتنيك" أن مصدرا من منظمة "أوبك" أكد لها إلغاء الاجتماع أيضا.

وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أشارت في وقت سابق من اليوم أن أمانة "أوبك" أرسلت دعوات إلى دول "أوبك +" للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة الفنية في 18 مارس عبر الفيديو.

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وكانت روسيا قد رفضت الجمعة الماضية اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار، التي تضررت من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.وردت "أوبك" بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

ومنظمة الدول المصدرة للنفط والتي تختصر "أوبك" هي منظمة عالمية تعتمد دولها الأعضاء على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية.

وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط. وتأسست المنظمة في بغداد عام 1960، وكانت تضم كلا من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.