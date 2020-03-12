شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طوارئ داخل "اورنچ" للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة اورنچ مصر، حرصها التام على تقديم أفضل خدمة لعملائها الكرام، وتنوه على أنها قامت بوضع خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد على مدار الساعات المقبلة.

وتوضح الشركة، أنه تم تجهيز العديد من فرق الطوارئ على مستوى الجمهورية للتعامل مع أي عطل بالشبكة ناتج عن سوء الأحوال الجوية، بجانب تأمين مصادر الكهرباء التي تخدم السنترالات والأبراج والمحطات الحيوية المجهزة بمولدات كهرباء احتياطية مع التأكيد على ملئ خزانات الوقود الخاصة بالمولدات.

وبدأت شركة اورنچ في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل 3 أيام بالتزامن مع إعلان توقعات وجود اضطرابات في الطقس، وبالتالي اجتمع فريق إدارة الأزمات والكوارث لضمان تنفيذ قياسات السلامة للموظفين والعملاء من خلال التأكد من صيانة الأبراج ومعدات الشبكات الخارجية بقوة، بجانب تحديد مواقع الموظفين المتواجدين في الخدمة سواء خدمة العملاء أو التكنولوجيا أو المحلات التجارية لضمان سلامة انتقالهم من وإلى العمل من خلال توفير وتأمين وسائل النقل الخاصة بهم، وتوفير المستلزمات الضرورية للعيش والبقاء لمدة يومين في حالة تفاقم الأمور، لضمان استمرارية العمل.

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وشددت اورنچ على قيامها بتوفير المستلزمات الطبية وسيارات الطوارئ في جميع المناطق التي يعمل بها الموظفون، وبالفعل تلقى جميع الموظفين رسالة إخبارية داخلية تتضمن ما يجب فعله وما لا يجب خلال هذا الطقس مع تزويدهم برقم الخط الساخن لأية حالات طوارئ.

ويقوم حاليا فريق إدارة الأزمات والكوارث بمتابعة لحظية مستمرة لرصد كافة أوضاع الموظفين والعملاء والأعمال.

وبجانب ذلك، فإن الشركة تود الاعتذار لعملائها عن أي ضعف محتمل في خدماتها، خارج عن الإرادة، وتعد الجميع بسرعة التعامل مع أي شكاوى لضمان استقرار خدماتها لحين انتهاء تلك الأجواء المناخية السيئة.