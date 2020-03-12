شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماع رئيس هيئة الاستثمار مع مستثمرى الوادى الجديد لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إلغاء الاجتماع المقرر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مستثمرى محافظة الوادى الجديد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة الوادى الجديد لموجة من الطقس السيئ، ضمن محافظات الجمهورية مما أدي لانقطاع الكهرباء لساعات عنها .

أضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سبق وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن عقد لقاء مع مستثمري محافظة الوادى الجديد، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بديوان عام المحافظة، وذلك اليوم الخميس الموافق، لمناقشة أي تحديات تواجه المستثمرين وبحث فرص الاستثمار في المحافظة وتم الالغاء لسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد مع المستثمرين بالتنسيق مع المحافظة لاحقا، خاصة أن عددا منهم تواصل بالفعل لحضور الاجتماع، حيث طلبت الهيئة من المستثمرين التواصل عبر إرسال رسالة نصية أو عن طريق الواتس اب، موضحا فيه: الاسم، اسم الشركة، ورقم تليفون للتواصل، والمشكلة التي تواجه المستثمر، بحيث يتم التواصل مع كافة الجهات لبحثها قبل الاجتماع بالمستثمر نفسه.

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كان المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكد أن كافة مشكلات المستثمرين التي تم طرحا خلال عدد من اللقاءات سواء في الصعيد أو محافظات الدلتا يتم التجاوب معها فورا وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء .

وجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على محورين أساسيين الأول حل مشكلات المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم من خلال لقاءات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو في المحافظات نفسها، كما حدث في العديد من المحافظات، والثانى السعي لتعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الفترة المقبلة وجذبه لمصر في ظل المنافسة الكبيرة في المنطقة.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقدا مؤخرا اجتماعا مع عدد كبير من المستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.