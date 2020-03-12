شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 6% بفعل مخاوف الطلب العالمي بعد حظر أمريكي على السفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتفقد حتى الآن أكثر من 6% ، بصدد تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل تجدد مخاوف ضعف الطلب العالمي ، خاصة بعدما فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حظرا على السفر من أوروبا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءا عالميا ،ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف زيادة الإنتاج فى السعودية والإمارات ، بجانب تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 6.8% إلى مستوي 30.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 32.99$، وسجل أعلى مستوي عند 33.60$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 6.9% إلى مستوي 33.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 36.04$ ، وسجل أعلى مستوي عند 36.45$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 4.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.25% ،بعدما تلقت شركة أرامكو السعودية توجيهات رسمية بزيادة كبيرة فى إنتاجها النفطي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلق جميع رحلات السفر من أوروبا ، ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وقال رابطة صناعة الطيران الأمريكي، إن حظر السفر الذي يستثني المملكة المتحدة البريطانية، سيحلق الضرر الشديد بشركات الطيران الأمريكية.

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ويعني المزيد من التحرك الدولي فى إجراءات حظر السفر وفرض القيود على الرحلات ، هبوطا أخر فى مستويات الطلب على الوقود ،وسوق النفط يواجه بالفعل منذ اندلاع فيروس كورونا فى الصين تراجعا حادا فى مستويات الطلب العالمي.

لحقت الإمارات العربية المتحدة بالمملكة السعودية فى الإعلان عن خطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد انهيار اتفاق تحالف أوبك بلس ،وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" إنها تخطط لزيادة مبيعات الخام إلى ما يزيد عن 4 مليون برميل يوميا ،وتسريع الإنتاج بمقدار الربع إلى حوالي 5 مليون برميل يوميا.

قال الرئيس التنفيذ لشركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" يوم الأربعاء إن أكبر شركة نفط فى العالم تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 6 آذار/مارس، فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.0 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 452.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 12.9 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 13.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.